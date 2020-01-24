Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Читать в источнике
Комментировать302
Александр Лукашенко
Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше.
— Александр ЛукашенкоLenta.ru 05:57

Подробнее о событии

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

РИА Новости06:56

Лукашенко назвал не блефом поиск альтернативы российской нефти

РБК06:58

Белоруссия передумала отказываться от российской нефти

Lenta.ru07:57

Лукашенко рассказал о переговорах по нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией

Коммерсантъ07:17

Лукашенко рассказал о планах закупать нефть в США и ОАЭ

Интерфакс06:40

Лукашенко сообщил о переговорах по нефти с США и раскритиковал Россию

Вести.Ru06:37

Белоруссия ведёт переговоры с США и ОАЭ по поставкам нефти

RT на русском06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:15, Ашберн

США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти

КП - Беларусь08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Политика

Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда

Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Lenta.ru 06:33
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Футбол

Сульшер: «Клопп 4 года собирал нынешний „Ливерпуль“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, будет ли клуб тратить значительную сумму на трансферы в январе:У нас есть свой способ ведения дел.У "Ливерпуля" сейчас все хорошо.
Soccer.ru 06:38
Политика

В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Вести.Ru 05:19
Политика

Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

REGNUM 07:10
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию через нефтяную сферу

Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в Telegram-канале «Пул Первого».
Московский Комсомолец 04:57
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Политика

Зеленский рассказал Нетаньяху о своей семье, пострадавшей от холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о своей семье, пострадавшей от холокоста во время Второй Мировой войны, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия

В Хьюстоне прогремел мощный взрыв

Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
РИА Новости 07:20
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы

Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Культуромания 01:52
Армия и оружие

В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Мир новостей 22 января в 02:11
Политика

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Российская газета вчера в 13:40
Политика

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Газета.Ru 07:40
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Народные новости вчера в 04:23
Футбол

Отчим и агент Кокорина опроверг аренду игрока в «Сочи»

Ранее стало известно, что нападающий будет выступать в "Сочи" на правах аренды. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба "Зенита".
МК-Спорт вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Пугачева отказалась от участия в вечере памяти Караченцова

В театре "Ленком" 27 января состоится вечер памяти актера Николая Караченцова.
Pravda.Ru 00:35
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Армия и оружие

Робот-сапер «Скорпион» выйдет в серийное производство в 2020 году

Аргументы и Факты 08:07
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали фотосессию беременной жены футболиста Тарасова

Напомним, Анастасия Костенко начала встречаться с Дмитрием Тарасовым, когда он еще был женат на ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой и многие поклонники певицы уже тогда обрушивались на модель с критикой.
RuNews24.ru 07:20
Футбол

Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Кельн»

Sports.ru 04:10
Экономика

Миллиардер Олег Дерипаска назвал причины бедности россиян

Миллиардер Олег Дерипаска озвучил причины бедности Российской федерации и ее граждан.
Vologda-poisk.ru вчера в 22:36
Политика

Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:58
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
Общество

Двух россиян осудили в США на 12 лет за мошенничество

Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Русская Планета 04:37
Общество

На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года

Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
REGNUM 07:54
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
РБК 03:27
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 22 января в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное