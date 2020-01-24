Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России. «Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России

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