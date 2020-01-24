Политика
РИА НовостиЛукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
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Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше.
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Космос
Марсоход Curiosity перестал работать из-за сбоя
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Технологии
Boston Dynamics делает общедоступным SDK четвероногого робота Spot
Компания Boston Dynamics, в сентябре прошлого года начавшая прием заказов на четвероногого робота Spot, сделала очередной шаг в его продвижении.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Фигурное катание
Россиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию
Российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в австрийском Граце.
Игры
В феврале начинается бета-тест новой Age of Empires 3
Тесты начинаются уже в следующем месяце – феврале, а с марта количество тестеров хотят увеличить.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Происшествия
На улице в Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего мальчика
На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщил источник «URA.RU».
Происшествия
Ростовский суд отпустил министра здравоохранения на свободу
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую отпустили из-под домашнего ареста.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Наука
Создан материал, способный заменить кожу человека
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на статью в журнале ACS Central Science, российскими учеными МГУ совместно с французскими и американскими коллегами разработан новый полимерный материал, способный в будущем стать искусственным аналогом кожи человека.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac
Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Политика
Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Политика
Трамп ответил на критику Греты Тунберг
Политика
Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
Происшествия
ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter
Общество
Численность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек
Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Наука
Источником убийственного китайского коронавируса могли стать змеи
Политика