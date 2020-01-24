Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше.

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Технологии Boston Dynamics делает общедоступным SDK четвероногого робота Spot Компания Boston Dynamics, в сентябре прошлого года начавшая прием заказов на четвероногого робота Spot, сделала очередной шаг в его продвижении.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Наука Создан материал, способный заменить кожу человека Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на статью в журнале ACS Central Science, российскими учеными МГУ совместно с французскими и американскими коллегами разработан новый полимерный материал, способный в будущем стать искусственным аналогом кожи человека.

Шоу-бизнес Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.

Политика Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Политика Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.

Общество Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.