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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Лукашенко признался в причастности к отъезду Тихановской в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, однако там ее «опутали» местные спецслужбы.В источнике
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РБК

Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом за границу

РБК08:37
Фонтанка.Ру

«Угрозы в адрес ОМОНа будут вытравлены «каленым железом». Лукашенко заявил, что помог Тихановской с отъездом и отказался от общения с оппозицией

Фонтанка.Ру07:58
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о своей помощи Тихановской в переезде в Литву

Lenta.ru07:40
RT на русском

Лукашенко рассказал о помощи Тихановской с выездом в Литву

RT на русском07:33
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что помог Тихановской выехать из страны

Газета.Ru07:33
ТАСС

Лукашенко сообщил, что сам помогал Тихановской по ее просьбе с выездом за границу

ТАСС07:19
РЕН ТВ

Лукашенко заявил, что помогал Тихановской с выездом за границу

РЕН ТВ07:19

Похищение лидера ополчения Донбасса провалила женщина с электрошокером

Жительница Петербурга Оксана Капкаева познакомилась с одним из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романом Волянюком, которого планировалось похитить и передать Службе безопасности Украины (СБУ), но провалила операцию.
Lenta.ru07:59
22

Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41
9

Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русскомвчера в 22:45
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Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих платную вакцинацию

Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-КОВИД-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми.
Алексей Кузнецов
Российский экономист
РИА Новости08:57
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВ06:32
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Уникальная структура костей динозавров удерживала огромный вес

По словам специалистов, трабекулярная кость динозавров имела особенное строение, которое позволяло без каких-либо отрицательных последствий для здоровья достигать животным гигантских размеров.
МедиаПоток01:30
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