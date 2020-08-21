Лукашенко признался в причастности к отъезду Тихановской в Литву
Смотрите также
Семья Джигана и Самойловой не смогла вернуться в Россию
Избитый судья считает действия Широкова «покушением на убийство»
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Немков оказался легче Бейдера перед боем за титул Bellator
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Новый клип BTS набрал 36 млн просмотров за несколько часов
Литва ввела санкции против Лукашенко и запретила ему въезд в страну
Тихановская сделала заявления по возвращению в Белоруссию и связям с Россией
Лукашенко заявил, что решит проблемы в Белоруссии в ближайшие дни
Лукашенко заявил, что будет проводить жёсткую политику на стабилизацию
Анализы не выявили наличие ядов в организме Навального
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Избитый судья считает действия Широкова «покушением на убийство»
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Белоруссии
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Зеленский заявил о неспособности Украины разрабатывать вакцины
Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, однако там ее «опутали» местные спецслужбы.В источнике
Подробнее о событии