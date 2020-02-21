Экономика
РИА НовостиЛукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко. В числе прочего это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, уточнил он.
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Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
Футбол
Бавария — Падерборн 3:2
«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Общество
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Гаджеты
В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS
Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
Армия и оружие
Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Экономика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Музыка
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Политика
В Иране начались парламентские выборы
Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
Армия и оружие
ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Футбол
«Спортинг» Хихон — «Кадис»: еще одна осечка лидера?
«Кадис» проиграл в прошлом туре, но сможет ли 21 февраля и «Спортинг» создать проблемы лидеру – ответ есть в нашем прогнозе.
Культура
Евгений Петросян помирился с Еленой Степаненко
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Происшествия
Управленцев «Ростелекома» в Воронеже уличили в картельном сговоре
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) по Воронежской области совместно с коллегами из федерального ведомства и представителями регуправления ФСБ России выявили и пресекли «противоправную деятельность» руководителей семи коммерческих организаций и двух должностных лиц ПАО «Ростелеком».