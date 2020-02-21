Экономика
РИА НовостиЛукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко. В числе прочего это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, уточнил он.
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«22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве ёмкости на АЗС», — указывается в заявлении.
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В очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" обыграл "Лестер".
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Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
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В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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В прокат выходит «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
В четверг, 20 февраля, в российский прокат выходит "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
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Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
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Политика
Эрдоган намерен 5 марта встретиться с Путиным, Макроном и Меркель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции и Германии Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
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У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
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Цена нефти Brent поднялась выше $59
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 19:42 мск выросла на 2,5% - до $59,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
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Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву
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