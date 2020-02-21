Экономика
РИА НовостиЛукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко. В числе прочего это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, уточнил он.
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Договоренность о цене на нефть между Россией и Белоруссией достигнута
Красная весна22 февраля в 21:16
Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
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Отмечается, что турецкие силы и сирийская оппозиция, выступающая на стороне Анкары, начали наземную операцию в направлении города Нейраб.
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В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
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Сирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску
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В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
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В Подмосковье завершились съемки фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы».
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Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
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Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России
Как заявили местные метеорологи, если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то нынешняя зима станет самой теплой в США за последний 141 год.
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В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
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Если же Эммериху все же дадут шанс снять третью часть, то он будет к этому готов — по его словам, у него уже есть некоторые идеи для «Дня независимости 3».
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Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.