Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Общество
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
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США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
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Общество
В Индии обнаружили более 3 тысяч тонн золота
Геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.
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Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
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Удача и деньги: 3 знака зодиака-счастливчики марта
Денежные вопросы не стоит откладывать на потом, финансовое благополучие уже ожидает ваших активных и решительных действий идите вперед и добьетесь удачи и признания.
Биатлон
Тренер Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ
Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о ситуации со своей аккредитацией и обысками на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Общество
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
В сообщении говорится, что Зеленский принял заявление Сопеля об отставке в связи с «ситуацией, возникшей в Тернопольской обл. из-за эвакуации из КНР граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».
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Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Политика
Эрдоган заявил о планах Турции действовать в Сирии решительней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары начать предпринимать в Сирии более решительные действия.
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина
В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Спорт
Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Политика
Китайцев шокировал прием на Украине эвакуированных граждан
Полная античеловеческая вакханалия, которую устроили вчера жители городка Новые Санжары эвакуированным из Уханя украинским и иностранным гражданам, привела в полный шок китайцев.
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Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.