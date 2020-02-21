Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Как пишет БЕЛТА, главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов.

Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

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