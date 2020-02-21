Экономика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Как пишет БЕЛТА, главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов.
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Взгляд.ру01:50

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русскомвчера в 06:15

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новостивчера в 10:40

Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

Известиявчера в 08:05

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАССвчера в 06:25

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:57

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъвчера в 05:33
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Биатлон

Названа причина обысков у биатлонистов сборной России

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии.
BFM.ru 02:18
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Коммерсантъ 01:19
Общество

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
РБК вчера в 22:51
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском вчера в 13:48
Общество

На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения

Большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.
RT на русском 01:26
Общество

Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
RT на русском вчера в 05:57
Общество

Россиянам старше 40 лет дадут отгул для диспансеризации

Россияне старше 40 лет смогут брать отгул на работе для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вести.Ru 20 февраля в 05:45
Происшествия

В Азове при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

В результате взрыва бытового газа в Азове в Ростовской области погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Коммерсантъ 03:45
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

Российская газета вчера в 16:34
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
РБК вчера в 03:57
Политика

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 01:54
Армия и оружие

Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе

Ночью 22 февраля украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил Украины.
Коммерсантъ 03:08
Политика

Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
Газета.Ru 20 февраля в 21:05
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Политика

Сандерс призвал Путина «держаться подальше» от выборов в США

Один из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс через СМИ отправил предостережение главе России Владимиру Путину "держаться подальше" от американского электорального процесса.
Газета.Ru 02:31
Единоборства

Бокс. Экс-чемпион мира арестован на взвешивании Фьюри и Уайлдера

Вести.Ru 01:16
Общество

Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом».
Lenta.ru вчера в 23:54
Транспорт

В Крым начнут ходить поезда еще из трех городов России

Русская Планета вчера в 05:46
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости 20 февраля в 20:41
Культура

HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Коммерсантъ 02:52
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости 20 февраля в 20:39
Кино

На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин

Национальная служба новостей вчера в 12:59
Происшествия

Водитель фуры на КАД Петербурга на «встречке» разбил несколько машин

Водитель фуры на большой скорости пронесся по встречной полосе на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга недалеко от вантового моста и зацепил более десяти машин.
REGNUM вчера в 15:06
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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