Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Культура
Украинский телеканал «Интер» запустил киномарафон, посвященный празднованию 23 февраля
Телеканал "Интер" начал показывать на Украине советские фильмы к 23 февраля под лозунгом "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".
Общество
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Общество
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В толпе протестующих против расселения эвакуированных из Китая граждан в медицинском учреждении в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели.
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Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
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Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
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Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.
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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
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Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
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Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Политика
Главы России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе в телефонном разговоре
Главы государств обсуждали ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Местная жительница города Вишневое намерена дойти до суда из-за того, что педиатр во время приема ее дочери использовала русский язык.
Происшествия
На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа
Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Космос
Boeing сообщил о покупке в России детали для корабля Starliner
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Экономика
«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
Авто
Электрический кроссовер Audi e-tron получил трехмоторную версию
Производители представили обновленную версию кроссовера Audi e-tron, которая оснащена трехмоторной версией.
Гаджеты
Раскрыты характеристики игрового флагмана Xiaomi Black Shark 3
Единоборства
Уайлдер показал шуточное видео про их взвешивание с Фьюри
Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер показал видео того, что будет, если он и его соперник, британо-ирландский экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри, снова встретятся на процедуре взвешивания.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Кино
Крики и ярость: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.