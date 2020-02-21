Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Взгляд.ру01:50

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъвчера в 05:33

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новостивчера в 10:40

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАССвчера в 06:25

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русскомвчера в 06:15

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:57

Лукашенко: российские компании не получат премии и выплатят нам компенсацию

REGNUMвчера в 07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Культура

Украинский телеканал «Интер» запустил киномарафон, посвященный празднованию 23 февраля

Телеканал "Интер" начал показывать на Украине советские фильмы к 23 февраля под лозунгом "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".
ТАСС 04:37
Общество

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Lenta.ru 08:26
Общество

Данилов о протестах: в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели

В толпе протестующих против расселения эвакуированных из Китая граждан в медицинском учреждении в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели.
REGNUM 07:06
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
iXBT.com 20 февраля в 06:09
Шоу-бизнес

Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
ФАН 06:16
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.
РИА Новости 01:31
Происшествия

Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу

В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Регион online 07:38
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
Здоровье

Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
ToDay News Ufa 06:20
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv вчера в 13:18
Политика

Главы России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе в телефонном разговоре

Главы государств обсуждали ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб.
Shraibikus News вчера в 12:50
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека

В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Газета.Ru 03:55
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
RT на русском 06:33
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Местная жительница города Вишневое намерена дойти до суда из-за того, что педиатр во время приема ее дочери использовала русский язык.
Газета.Ru 07:54
Происшествия

На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа

Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Новостной фронт 07:16
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Культура

HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
REGNUM 07:24
Общество

Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Невские Новости 20 февраля в 21:27
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Космос

Boeing сообщил о покупке в России детали для корабля Starliner

RT на русском 03:23
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Экономика

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
РИА Новости 08:03
Авто

Электрический кроссовер Audi e-tron получил трехмоторную версию

Производители представили обновленную версию кроссовера Audi e-tron, которая оснащена трехмоторной версией.
Car.ru 04:32
Гаджеты

Раскрыты характеристики игрового флагмана Xiaomi Black Shark 3

OAnews вчера в 09:44
Единоборства

Уайлдер показал шуточное видео про их взвешивание с Фьюри

Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер показал видео того, что будет, если он и его соперник, британо-ирландский экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри, снова встретятся на процедуре взвешивания.
РЕН ТВ 01:24
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Кино

Крики и ярость: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»

Телепрограмма 20 февраля в 05:15
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия 20 февраля в 17:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное