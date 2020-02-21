Экономика
RT на русскомЛукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Как пишет БЕЛТА, главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов.
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Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Технологии
«Росатом» заказал компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»
По данным издания, компания «Гринатом», являющаяся базовым партнером «Росатома» по компьютерным технологиям, подписала контракт с разработчиком российских процессоров «Байкал электроникс», производителем компьютеров «Депо электроникс» и разработчиками отечественной операционной системы AstraLinux — компанией «Русбитех-астра».
Общество
На Украине предрекли снижение пенсий
Политика
Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Биатлон
Посольство России потребовало объяснить обыски у биатлонистов в Италии
Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Кино
Хиты российского проката привезут на 70-й Берлинский кинофестиваль
«Централ Партнершип» привезет комедию «Холоп» Клима Шипенко, собравшую более 3 млрд руб. в национальном прокате и $1,6 млн в международном.
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
Общество
В Киеве сообщили о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
Утренний медосмотр прошли эвакуированные из Китая граждане Украины, сообщил представитель украинского Минздрава Дмитрий Коваль 22 февраля на брифинге.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Кино
Трейлер сериала «Охотники» с Аль Пачино появился в Сети
Происшествия
Застолье и стрельба — появились подробности смерти мужчины в доме экс-министра МИД Украины
Как сообщают украинские СМИ, смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941, который является наградным оружием Кожары.
Общество
Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином
Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Общество
Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса
Признаки коронавируса COVID-2019 проявились у жителя Китая через 27 дней с момента заражения, сообщила в субботу, 22 февраля, газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Гаджеты
Xiaomi замедлила развёртывание обновления MIUI 11 из-за коронавируса
Как стало известно, Xiaomi решила отложить развёртывание обновления MIUI 11 на некоторых смартфонах.
Политика
На Украине губернатор ушел в отставку после эвакуации украинцев из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Общество
Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
Политика
Евгений Сатановский: Кто, в здравом уме, по своим ядеркой бьёт?
Один из наиболее «авторитетных» украинских силовиков, Турчинов, рассказал народу этой бывшей братской советской социалистической республики, она же часть православной славянской триады, и окружающему миру о том, почему Украина не объявила из-за ситуации с Крымом и Донбассом войну России Оказывается, остановил этот героический подвиг только ядерный потенциал Москвы.
Происшествия
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Биатлон
Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри побывали на контрольном взвешивании
Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри набрали вес перед предстоящим поединком.
Политика
Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Футбол
В Катаре после ошибки голкипера забили классный гол «ножницами». Видео
На 55-й минуте бразильский форвард «Аль-Хора» Тиагу Кейрус Безерра забил эффектный гол.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Происшествия
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.