Экономика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Как пишет БЕЛТА, главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов.
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Взгляд.ру01:50

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:57

Лукашенко: российские компании не получат премии и выплатят нам компенсацию

REGNUMвчера в 07:50

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАССвчера в 06:25

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русскомвчера в 06:15

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъвчера в 05:33

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новостивчера в 10:40
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Технологии

«Росатом» заказал компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»

По данным издания, компания «Гринатом», являющаяся базовым партнером «Росатома» по компьютерным технологиям, подписала контракт с разработчиком российских процессоров «Байкал электроникс», производителем компьютеров «Депо электроникс» и разработчиками отечественной операционной системы AstraLinux — компанией «Русбитех-астра».
Красная весна вчера в 07:57
Общество

На Украине предрекли снижение пенсий

REGNUM вчера в 22:14
Политика

Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
РБК 08:18
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Биатлон

Посольство России потребовало объяснить обыски у биатлонистов в Италии

Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии.
РБК 02:50
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Интерфакс 04:08
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 05:46
Кино

Хиты российского проката привезут на 70-й Берлинский кинофестиваль

«Централ Партнершип» привезет комедию «Холоп» Клима Шипенко, собравшую более 3 млрд руб. в национальном прокате и $1,6 млн в международном.
РБК 19 февраля в 09:28
Наука

«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета

Газета DAILY вчера в 11:49
Общество

В Киеве сообщили о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

Утренний медосмотр прошли эвакуированные из Китая граждане Украины, сообщил представитель украинского Минздрава Дмитрий Коваль 22 февраля на брифинге.
Красная весна 07:20
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Армия и оружие

МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Lenta.ru 07:39
Кино

Трейлер сериала «Охотники» с Аль Пачино появился в Сети

Москва 24 вчера в 05:13
Происшествия

Застолье и стрельба — появились подробности смерти мужчины в доме экс-министра МИД Украины

Как сообщают украинские СМИ, смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941, который является наградным оружием Кожары.
Rusvesna.su 07:20
Общество

Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином

Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 20 февраля в 18:41
Общество

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Признаки коронавируса COVID-2019 проявились у жителя Китая через 27 дней с момента заражения, сообщила в субботу, 22 февраля, газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Известия 07:04
Гаджеты

Xiaomi замедлила развёртывание обновления MIUI 11 из-за коронавируса

Как стало известно, Xiaomi решила отложить развёртывание обновления MIUI 11 на некоторых смартфонах.
3DNews 08:12
Политика

На Украине губернатор ушел в отставку после эвакуации украинцев из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Общество

Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
Газета.Ru 06:14
Политика

Евгений Сатановский: Кто, в здравом уме, по своим ядеркой бьёт?

Один из наиболее «авторитетных» украинских силовиков, Турчинов, рассказал народу этой бывшей братской советской социалистической республики, она же часть православной славянской триады, и окружающему миру о том, почему Украина не объявила из-за ситуации с Крымом и Донбассом войну России Оказывается, остановил этот героический подвиг только ядерный потенциал Москвы.
Новостной фронт 05:30
Происшествия

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 03:36
Биатлон

Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт 07:03
Единоборства

Боксеры Уайлдер и Фьюри побывали на контрольном взвешивании

Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри набрали вес перед предстоящим поединком.
Экономика сегодня вчера в 21:09
Политика

Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:17
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 20 февраля в 09:48
Футбол

В Катаре после ошибки голкипера забили классный гол «ножницами». Видео

На 55-й минуте бразильский форвард «Аль-Хора» Тиагу Кейрус Безерра забил эффектный гол.
Чемпионат вчера в 22:16
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости вчера в 18:05
Происшествия

Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера

Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:41
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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