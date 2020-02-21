Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Политика Максима Каца исключили из «Яблока» Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.

Происшествия В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Экономика Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.

Общество Россиянку задержали в Испании по запросу США Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.

Общество Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Футбол Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи» Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Авто КамАЗ показал беспилотный грузовик «Челнок» Главным конструктором инновационных автомобилей КАМАЗ является Сергей Назаренко, который отмечает, что «Челнок» имеет ряд преимуществ перед обычными грузовиками в плане своей формы.

Политика США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Экономика Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.