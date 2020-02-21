Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Хоккей
НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина
Общество
Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение
В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.
Армия и оружие
Турция предложила России отойти в сторону в Идлибе
Турция предложила России не вмешиваться в конфликт в Сирии в провинции Идлиб.
Футбол
Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
34-летний англичанин провел 393 матча за «Манчестер Юнайтед», 98 за «Эвертон» и 9 за «Дерби Каунти».
Происшествия
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Митингующие кидали камни в автобусы с эвакуированными, и устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Общество
Названы три ошибки, мешающие быстро избавиться от жира на животе
Экономика
Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Общество
Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске
Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Футбол
Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»
Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Авто
КамАЗ показал беспилотный грузовик «Челнок»
Главным конструктором инновационных автомобилей КАМАЗ является Сергей Назаренко, который отмечает, что «Челнок» имеет ряд преимуществ перед обычными грузовиками в плане своей формы.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Политика
США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу
Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы
На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
Экономика
Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.