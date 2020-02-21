Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Взгляд.ру01:50

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новостивчера в 10:40

Лукашенко: российские компании не получат премии и выплатят нам компенсацию

REGNUMвчера в 07:50

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАССвчера в 06:25

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русскомвчера в 06:15

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъвчера в 05:33

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:57
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Биатлон

Названа причина обысков у биатлонистов сборной России

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии.
BFM.ru 02:18
Общество

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Коммерсантъ 01:19
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека

В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Газета.Ru 03:55
Общество

На Украине предрекли снижение пенсий

REGNUM вчера в 22:14
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 04:12
Общество

В Италии скончался второй человек от коронавируса

Газета.Ru 04:33
Здоровье

В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом

Коронавирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов, поэтому власти Китая изменили определение "близкого контакта" с больным, заявила научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань.
РИА Новости 03:24
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия вчера в 02:05
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
REGNUM вчера в 23:43
Происшествия

В центре Челябинска подростка зарезали в массовой драке

РБК 05:25
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.
Naked Science вчера в 04:20
Политика

Министр здравоохранения Украины уехала из санатория в Новых Санжарах

Зоряна Скалецкая сообщила 20 февраля, что будет жить с эвакуированными украинцами из Китая в связи с распространением вируса COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 14:18
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости 20 февраля в 20:39
Общество

Кабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации

Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.
РБК 03:53
Армия и оружие

Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе

Коммерсантъ 03:08
Общество

Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Lenta.ru вчера в 23:54
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском вчера в 12:50
Футбол

«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве

Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Все про Спорт ру вчера в 18:02
Политика

Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 08:06
Общество

В Брянске госпитализировали китаянку с подозрением на коронавирус

Пассажирку сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, где ей выделили отдельный изолятор.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 00:02
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru 02:59
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист вчера в 02:12
Экономика

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
РБК 20 февраля в 15:22
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Piter.tv вчера в 05:22
Кино

Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru вчера в 13:50
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 20 февраля в 09:48
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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