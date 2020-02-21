Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Депутаты подготовили законопроект о компенсации оплаты ЖКУ врачам, которые работают в сельской местности.
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РБК 17:02
Общество

В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян

Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
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Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
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Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Lenta.ru 20:10
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Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
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Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
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В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино

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Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

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Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети

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Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

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Российский военный спутник «Меридиан-М» вышел на орбиту

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