Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Экономика
Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС
Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
Политика
Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование
Белый дом в среду категорически опроверг информацию, ранее опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на его заявление о непричастности РФ к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.
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Полноприводные автомобили заняли больше трети авторынка России
В прошлом году на автомобильном рынке России доля полноприводных автомобилей превысила отметку в 34%.
Общество
В Брянске сняли подозрение на коронавирус с гражданки Китая
Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Здоровье
Врачам могут компенсировать плату за коммунальные услуги
Депутаты подготовили законопроект о компенсации оплаты ЖКУ врачам, которые работают в сельской местности.
Политика
Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс
В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Авто
Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
Общество
Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
Культура
В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино
С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc.
Происшествия
Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Шоу-бизнес
Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Политика
Макрон: конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом, передает ТАСС.
Финансы
Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
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