Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Технологии Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.

Политика Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Политика Песков прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 тысяч рублей Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не считает провокацией вопрос петербурженки, которая спросила у главы страны, как можно выжить на 10,8 тысяч рублей.

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Общество МиГ-35 получит беспилотную посадку Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».

Технологии Google неожиданно выпустила новую версию Android 11 В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.