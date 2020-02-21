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ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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