Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
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Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
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«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче
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Общество
Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя
Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.
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Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку
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Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий в Новых Санжарах, но пообещала вернуться.
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Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
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Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
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В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей
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Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американского бойфренда.
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Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
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«Челси» победит «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ 22 февраля
Поединок 27-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Тоттенхэм» пройдет 22 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.
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Смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций
Новый смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.