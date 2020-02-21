Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъвчера в 05:33
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Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
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Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
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Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
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«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче

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США на учениях сымитировали ядерный удар по России

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Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.
РИА Новости 02:25
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Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку

Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.
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В Перми открылся фестиваль научно-популярного кино «Future doc»

В Перми стартовал Международный фестиваль научно-популярного кино «Future doc».
Культуромания 01:04
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Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

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Глава Минздрава Украины покинула эвакуированных из Уханя

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий в Новых Санжарах, но пообещала вернуться.
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Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
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У звезды «Гарри Поттера» нашли рак третьей стадии

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Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 20 февраля в 04:42
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Бокс. Экс-чемпион мира арестован на взвешивании Фьюри и Уайлдера

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Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

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Получены данные, меняющие историю формирования Земли

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Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru вчера в 08:06
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В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей

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Граждан Украины предупредили о снижении пенсий

Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Наука

Недавно найденные бактерии борются с изменением климата

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Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американца

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американского бойфренда.
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Армия и оружие

В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов

РИА Новости 00:52
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Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
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Хоккей

Панарин набрал 400-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
Спорт-Экспресс вчера в 21:10
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Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
RT на русском вчера в 05:57
Футбол

«Челси» победит «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ 22 февраля

Поединок 27-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Тоттенхэм» пройдет 22 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.
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Гаджеты

Смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций

Новый смартфон Redmi K30 Pro 5G превзойдёт Xiaomi Mi 10 по одной из функций.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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