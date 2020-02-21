Экономика
RT на русскомЛукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Как пишет БЕЛТА, главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов.
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Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн
ТАСС21 февраля в 06:25
Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
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Экономика
Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии
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Ученые Института химии Дальневосточного отделения РАН опробовали новый способ производства ядерного топлива для АЭС, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".
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В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
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Паспорт и военный билет в одном флаконе
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Украинская молодежь призывного возраста не желает служить в армии, а вместо этого предпочитает уезжать за границу или пополнять ряды националистических формирований, чтобы заниматься криминалом.
Футбол
Азар может пропустить два месяца из-за травмы
Как сообщают источники, Азар рискует пропустить около двух месяцев.
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В иранском городе Кум в течение месяца погибли 50 человек от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
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Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
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Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу
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В Италии четвертый человек умер от коронавируса
В Италии зафиксировали уже четвертую смерть от коронавирусной инфекции COVID-2019. 24 февраля скончался 84-летний пациент.
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Юрген Клопп: «Не понимаю этой шутки про „лучшую команду мира“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласился с теми, кто называет его команду лучшей в мире.