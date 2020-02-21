Экономика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Как пишет БЕЛТА, главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК21 февраля в 10:57

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новости21 февраля в 10:40

Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

Известия21 февраля в 08:05

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАСС21 февраля в 06:25

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъ21 февраля в 05:33

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русском21 февраля в 06:15

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости21 февраля в 04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» одолел «Лестер» и закрепился на втором месте в АПЛ

ProstoProSport 22 февраля в 14:21
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Политика

Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Коммерсантъ 05:47
Экономика

Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии

Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Ведомости 05:12
Транспорт

КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 05:32
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

REGNUM 00:55
Кино

В Подмосковье завершились съемки «Сердца Пармы» по роману Иванова

В Подмосковье завершились съемки фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы».
Екатеринбург-ТВ 04:12
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости 03:53
Происшествия

Спасатели нашли группу туристов, заблудившихся в Карпатах

Пятеро туристов заблудились в Карпатах: одному из них удалось спуститься самостоятельно, четверых нашли спасатели.
Украина.ру 05:48
Наука

Приморские ученые создали «таблетки» для АЭС

Ученые Института химии Дальневосточного отделения РАН опробовали новый способ производства ядерного топлива для АЭС, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".
ВЕСТИ: Приморье 21 февраля в 22:13
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
Здоровье

Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника

Соловей.Инфо 04:52
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

The GEEK 04:00
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:10
Политика

Паспорт и военный билет в одном флаконе

Президент Украины Владимир Зеленский особо подчеркнул, что выдача российских паспортов на "оккупированном полуострове и в ОРДЛО" недопустима, Украина должна бороться за своих граждан.
Труд вчера в 14:57
Армия и оружие

Экс-главу Минобороны Украины возмутило нежелание молодежи служить в армии

Украинская молодежь призывного возраста не желает служить в армии, а вместо этого предпочитает уезжать за границу или пополнять ряды националистических формирований, чтобы заниматься криминалом.
ФАН 04:54
Футбол

Азар может пропустить два месяца из-за травмы

Как сообщают источники, Азар рискует пропустить около двух месяцев.
Все про Спорт ру вчера в 23:35
Общество

В иранском Куме за месяц погибли 50 человек от коронавируса

В иранском городе Кум в течение месяца погибли 50 человек от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

Газета.Ru 06:17
Политика

Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать

Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Новостной фронт 05:58
Кино

Режиссер сериала «Сваты»: седьмой сезон может стать последним

Народные новости 22 февраля в 10:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк помолилась за здоровье мамы в Ватикане

Девушка посетила Сикстинскую капеллу в Ватикане, где, судя по всему, помолилась за здоровье матери.
News.ru вчера в 07:05
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 21 февраля в 12:08
Политика

Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.
RT на русском 05:16
Общество

В Италии четвертый человек умер от коронавируса

В Италии зафиксировали уже четвертую смерть от коронавирусной инфекции COVID-2019. 24 февраля скончался 84-летний пациент.
Невские Новости 04:25
Футбол

Юрген Клопп: «Не понимаю этой шутки про „лучшую команду мира“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласился с теми, кто называет его команду лучшей в мире.
Матч ТВ 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное