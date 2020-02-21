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Биатлон В Италии объяснили обыски у биатлонистов сборной РФ Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Александр Логинов примет участие в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце, несмотря на ситуацию с обысками.