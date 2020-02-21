Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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РБК10:57

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

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Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъ05:33

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости04:31
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Общество

Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Газета.Ru 09:32
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Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта

Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
ТАСС 23:15
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В России курение сигарет провоцирует 45% онкологических заболеваний

Вообще, курение является причиной 15,1% смертей в России. Также оно провоцирует 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых.
Shraibikus News вчера в 18:37
Интернет

Microsoft усложнила процесс установки Windows 10

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
Аргументы и Факты 23:08
Происшествия

Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Красноярске

Пожар произошел в многоквартирном доме в Красноярске в ночь с 21 на 22 февраля.
ТАСС 21:08
Армия и оружие

Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе

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Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
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Нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом

Сегодня, 21 февраля, нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом за пределами Китая: всего лишь за сутки их количество увеличилось на 102 человека, до 1251, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
REGNUM 05:08
Армия и оружие

В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 08:12
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Футбол

ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче

Газета.Ru 09:27
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 19 февраля в 03:20
Политика

Украину поразил «дикий» вирус, который может перекинуться на Россию

Во всяком случае, премьер-министр Украины А. Гончарук несет беспомощное "Граждане, успокойтесь, среди эвакуированных из Уханя ни у кого нет коронавируса".
РИА Новости 03:15
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт вчера в 07:14
Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera 12:25
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru 23:25
Армия и оружие

США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе

Piter.tv 14:55
Общество

Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Телеканал RTVI вчера в 18:52
Наука

«В нашей лаборатории было шесть россиян из 20 сотрудников»

Как используют короткоимпульсные лазеры на Лазурном берегу, в чем для французского ученого заключается «искусство жить» и какие возможности открывают двумерные материалы, в своей колонке для Indicator.Ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ Глеб Целиков.
Индикатор вчера в 07:50
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Общество

Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
RT на русском 05:57
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета 16:34
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия 18:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Газета.Ru 23:17
Культура

В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино

С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc.
Новый компаньон 18 февраля в 16:00
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Происшествия

Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
REGNUM 19 февраля в 02:12
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU 02:47
Хоккей

«Сент-Луис» крупно обыграл «Даллас» в матче НХЛ

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 23:20
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