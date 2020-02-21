Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Общество
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Космос
Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта
Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
Здоровье
В России курение сигарет провоцирует 45% онкологических заболеваний
Вообще, курение является причиной 15,1% смертей в России. Также оно провоцирует 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых.
Интернет
Microsoft усложнила процесс установки Windows 10
Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
Происшествия
Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Красноярске
Пожар произошел в многоквартирном доме в Красноярске в ночь с 21 на 22 февраля.
Армия и оружие
Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Энергетика
Нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом
Сегодня, 21 февраля, нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом за пределами Китая: всего лишь за сутки их количество увеличилось на 102 человека, до 1251, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Музыка
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Политика
Украину поразил «дикий» вирус, который может перекинуться на Россию
Во всяком случае, премьер-министр Украины А. Гончарук несет беспомощное "Граждане, успокойтесь, среди эвакуированных из Уханя ни у кого нет коронавируса".
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Политика
Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Общество
Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Наука
«В нашей лаборатории было шесть россиян из 20 сотрудников»
Как используют короткоимпульсные лазеры на Лазурном берегу, в чем для французского ученого заключается «искусство жить» и какие возможности открывают двумерные материалы, в своей колонке для Indicator.Ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ Глеб Целиков.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Общество
Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Культура
В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино
С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Хоккей
«Сент-Луис» крупно обыграл «Даллас» в матче НХЛ
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).