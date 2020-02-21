Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным
Пелагея впервые рассказала, как она пережила развод с Иваном Телегиным Артистка призналась, что ей было тяжело читать лживые публикации СМИ.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Общество
Путин рассказал, что его зарплата не самая большая в России
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Авто
Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Общество
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Футбол
Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов
США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Футбол
«Наполи» одержал волевую победу над «Брешией»
Происшествия
Люди пострадали при пожаре в доме в Красноярске
Технологии
Продажи смартфонов с 5G могут составить 200 млн единиц в 2020 году
В 2020 году продажи смартфонов, работающих в сетях 5G, будут расти и могут составить 199 миллионов единиц, или 15 процентов от общего объема продаж.
Спорт
Лыжник Большунов занял первое место в масс-старте в Норвегии
Ранее Большунов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции занял первое место в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 10,3 секунды.
Автоспорт
Квят показал пятый результат в третий день тестов в Барселоне
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в третий день первой серии предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне.
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американца
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американского бойфренда.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Армия и оружие
Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК
Общество
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Космос
Искусственный интеллект обучили поиску опасных астероидов
Шоу-бизнес
Похудевшая на 20 кг Скулкина опубликовала фото в леггинсах
Звезда Comedy Woman опубликовала в Инстаграме фото, на котором она позирует в облегающих леггинсах.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала видео с обиженной дочкой
Лера показала подписчикам в Инстаграме свою обиженную дочку. Поклонники Леры всегда радуются новым роликам с малышкой.