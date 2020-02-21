Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

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Лукашенко: российские компании не получат премии и выплатят нам компенсацию

REGNUMвчера в 07:50
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В Брянске сняли подозрение на коронавирус с гражданки Китая

Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске.
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При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
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Песков назвал худшим сценарием возможную операцию Турции в Идлибе

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "если речь идет об операции в отношении легитимных властей и вооруженных сил Сирии, то это, конечно, худший вариант развития событий".
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В Италии от короновируса умер человек, второй в Европе

На севере Италии, в больнице города Падуя, умер 78-летний пациент с положительным тестом на коронавирус.
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IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии техники ВСУ в Донбасс

Как рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, 10-я бригада ВСУ укрыла во дворах населенного пункта Черненко один БТР.
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Боевики обезглавили солдата в Сирии и рассказали об этом его матери

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Просмотр телевизора помог птицам выбрать свежую еду

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В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
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«Спартак» объявил состав на матч с «Пахтакором»

«Спартак» представил стартовый состав на товарищеский матч с узбекским клубом «Пахтакор».
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Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
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«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
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Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов

Вечернее телевизионное шоу «Вассалям», впервые вышедшее в эфир телеканала БСТ в пятницу 21 февраля, стало самым рейтинговым телесобытием дня.
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Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне

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Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Как сообщает ToDay News Ufa, теперь при установке Windows 10 необходимо использовать глобальную учетную запись и дополнительно вводить вспомогательную информацию.
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Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
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Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
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Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

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США отработали на учениях ядерный удар по России

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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
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Медики дали рекомендации по снижению риска развития рака печени

Рак печени является распространенным заболеванием. Определенные рекомендации позволяют снизить существующий риск.
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Политика

На Украине ответили на слова Путина о «глобальном конкуренте в Европе»

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости 05:42
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В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Уханя украинцев

Китайский новостной портал Toutiao опубликовал материал об эвакуации украинцев из Уханя из-за эпидемии коронавируса.
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Президент РФ Владимир Путин потребовал до 90% (в два раза) увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, проработав вопросы снижения отпускных цен на препараты с производителями и осуществления их централизованной закупки.
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На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.
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Ямал занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, который каждый год проводит Национальное рейтинговое агентство.
ФедералПресс вчера в 01:49
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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