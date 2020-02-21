Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Общество
В Брянске сняли подозрение на коронавирус с гражданки Китая
Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске.
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Взрыв произошел в трехэтажном жилом доме, разрушений в результате происшествия нет, несущие конструкции не повреждены.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Армия и оружие
Песков назвал худшим сценарием возможную операцию Турции в Идлибе
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "если речь идет об операции в отношении легитимных властей и вооруженных сил Сирии, то это, конечно, худший вариант развития событий".
Общество
В Италии от короновируса умер человек, второй в Европе
На севере Италии, в больнице города Падуя, умер 78-летний пациент с положительным тестом на коронавирус.
Биатлон
IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Армия и оружие
В ДНР сообщили о прибытии техники ВСУ в Донбасс
Как рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, 10-я бригада ВСУ укрыла во дворах населенного пункта Черненко один БТР.
Наука
Просмотр телевизора помог птицам выбрать свежую еду
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Футбол
«Спартак» объявил состав на матч с «Пахтакором»
«Спартак» представил стартовый состав на товарищеский матч с узбекским клубом «Пахтакор».
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Футбол
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Культура
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов
Вечернее телевизионное шоу «Вассалям», впервые вышедшее в эфир телеканала БСТ в пятницу 21 февраля, стало самым рейтинговым телесобытием дня.
Хоккей
Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь при установке Windows 10 необходимо использовать глобальную учетную запись и дополнительно вводить вспомогательную информацию.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
Здоровье
Медики дали рекомендации по снижению риска развития рака печени
Рак печени является распространенным заболеванием. Определенные рекомендации позволяют снизить существующий риск.
Политика
На Украине ответили на слова Путина о «глобальном конкуренте в Европе»
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Общество
В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Уханя украинцев
Китайский новостной портал Toutiao опубликовал материал об эвакуации украинцев из Уханя из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Общество
СМИ опубликовали список поручений Путина по борьбе с ВИЧ
Президент РФ Владимир Путин потребовал до 90% (в два раза) увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, проработав вопросы снижения отпускных цен на препараты с производителями и осуществления их централизованной закупки.
Авто
Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y
На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.
Экономика
Ямал вошел в число наиболее привлекательных для инвесторов регионов
Ямал занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, который каждый год проводит Национальное рейтинговое агентство.