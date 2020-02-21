Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК21 февраля в 10:57

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новости21 февраля в 10:40

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъ21 февраля в 05:33

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАСС21 февраля в 06:25

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русском21 февраля в 06:15

Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

Известия21 февраля в 08:05

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости21 февраля в 04:31
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Биатлон

Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Коммерсантъ 03:47
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости 02:01
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Коммерсантъ 03:29
Гаджеты

Комплект MOKiN обеспечивает беспроводное подключение к монитору или телевизору, одновременно играя роль концентратора USB

iXBT.com 21 февраля в 10:49
Политика

В США объяснили ненужность России авианосцев

В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Lenta.ru вчера в 16:10
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru 02:13
Общество

Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США

Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете.
Известия 04:05
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Политика

Сандерс побеждает на кокусах в Неваде

Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс победил на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада, сообщает NBC News.
REGNUM вчера в 19:54
Происшествия

Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Известия 03:03
Хоккей

42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» Эйрс установил рекорд НХЛ

Чемпионат вчера в 22:15
Футбол

Барселона — Эйбар 5:0

Спорт-Экспресс вчера в 11:56
Религия

Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей структуре на Украине.
РИА Новости вчера в 16:52
Общество

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Интерфакс вчера в 10:09
Здоровье

Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Италия ввела карантин и дополнительные ограничения в 12 городах из-за вспышки коронавируса, передает "Би-би-си".
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые стал отцом

Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ 00:36
Происшествия

В бассейне Набережных Челнов отравились хлором 18 человек

Известия вчера в 18:10
Экономика

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ 20 февраля в 01:50
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек

«Комитет получил от 31 провинции информацию о 76 тысячах 288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе болеют 53 тысячи 284 человека, 11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались», – приводит информагентство сообщение государственного комитета.
Городовой вчера в 06:22
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС 21 февраля в 23:53
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском вчера в 03:38
Общество

Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все

По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Красная весна вчера в 16:04
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнере Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 03:13
Шоу-бизнес

Похудевшая Скулкина опубликовала фото в леггинсах

Российская актриса, звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина опубликовала новые фото из спортзала, вызвавшие активный отклик ее поклонников.
ФАН вчера в 01:39
Гаджеты

Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.
iXBT.com 21 февраля в 02:34
Гаджеты

Даже шестиядерный Core i5-10600KF будет иметь TDP 125 Вт. Стали известны параметры новых процессоров Intel

Напомним, процессоры Comet Lake-S переберутся на новый сокет LGA 1200, но сохранят 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру.
iXBT.com 20 февраля в 05:20
Армия и оружие

Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты

Московский Комсомолец вчера в 09:44
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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