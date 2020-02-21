Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК21 февраля в 10:57

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъ21 февраля в 05:33

Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

Известия21 февраля в 08:05

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАСС21 февраля в 06:25

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русском21 февраля в 06:15

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новости21 февраля в 10:40

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости21 февраля в 04:31
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Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Происшествия

В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess

РБК 08:21
Наука

«Об интеллекте человека известно достаточно мало»

Пожалуй, могу назвать любимой книгой "Собачье сердце" Булгакова.
Индикатор 21 февраля в 07:55
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Музыка

Лоза высоко оценил выбор Украины для участия в Евровидении-2020

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что группа Go-A с композицией «Соловей» представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2020».
News.ru 07:27
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва вчера в 23:03
Общество

В Индии нашли огромное месторождение золота

Газета DAILY вчера в 14:01
Футбол

Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Экономика

Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:45
Биатлон

Норицын будет уволен после окончания сезона

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын будет уволен после окончания текущего сезона.
LiveSport.ru 08:57
Интернет

Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Astera вчера в 09:29
Биатлон

В Италии полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Итальянская полиция провела обыски в номерах отелей, где живут российские биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также тренер Александр Касперович.
Телеканал RTVI вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Певица Ирина Билык отказалась рожать из-за опасной болезни

Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.
News.ru 08:40
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Известия 07:11
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
РИА Новости 05:33
Происшествия

Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
РИА Новости 04:30
Политика

Протестующие у офиса Зеленского требуют уволить главу МВД Украины

По сообщениям украинских СМИ, около 100 человек в воскресенье собрались у здания Главного управления полиции в Харьковской области, также требуя уволить главу МВД Украины.
BFM.ru 08:21
Общество

Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл

Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
REGNUM вчера в 14:00
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей

В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Коммерсантъ 05:02
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском 04:31
Армия и оружие

Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
REGNUM 21 февраля в 12:43
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру вчера в 05:46
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия

В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне

Российская газета 03:28
Спорт

В 2020 году поддержка Gran Turismo Sport сократится

Автор Gran Turismo и руководитель Polyphony Digital Кадзунори Ямаути заявил, что в 2020-м для GT Sport будет выходить меньше обновлений, да и их наполнение станет более умеренным.
Игромания.ру 07:50
Политика

Писателя и журналиста из России не пустили на Украину

Ранее, 21 февраля, украинские пограничники не пустили в страну троих граждан РФ, занятых в сфере СМИ и социальных коммуникаций.
Известия 07:47
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
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