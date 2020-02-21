Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн
ТАСС21 февраля в 06:25
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Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Наука
«Об интеллекте человека известно достаточно мало»
Пожалуй, могу назвать любимой книгой "Собачье сердце" Булгакова.
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Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
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Лоза высоко оценил выбор Украины для участия в Евровидении-2020
Российский певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что группа Go-A с композицией «Соловей» представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2020».
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
Футбол
Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Биатлон
Норицын будет уволен после окончания сезона
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын будет уволен после окончания текущего сезона.
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Биатлон
В Италии полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Итальянская полиция провела обыски в номерах отелей, где живут российские биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также тренер Александр Касперович.
Шоу-бизнес
Певица Ирина Билык отказалась рожать из-за опасной болезни
Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Происшествия
Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе
Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Политика
Протестующие у офиса Зеленского требуют уволить главу МВД Украины
По сообщениям украинских СМИ, около 100 человек в воскресенье собрались у здания Главного управления полиции в Харьковской области, также требуя уволить главу МВД Украины.
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Происшествия
Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей
В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Происшествия
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне
Спорт
В 2020 году поддержка Gran Turismo Sport сократится
Автор Gran Turismo и руководитель Polyphony Digital Кадзунори Ямаути заявил, что в 2020-м для GT Sport будет выходить меньше обновлений, да и их наполнение станет более умеренным.
Политика
Писателя и журналиста из России не пустили на Украину
Ранее, 21 февраля, украинские пограничники не пустили в страну троих граждан РФ, занятых в сфере СМИ и социальных коммуникаций.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).