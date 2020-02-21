Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Столичный ЦСКА разгромил "Уфу" в контрольном матче.
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Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
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На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
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«Газпром» перечислил «Томи» еще 660 миллионов рублей
Местные СМИ уже подсчитали, что за последние годы ФК "Томь" получил уже более 2,5 миллиардов рублей помощи от "Газпрома".
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SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
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МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики
Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
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Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Российский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба
По российскому Су-24 вечером 20 февраля был открыт огонь из ПЗРК с той части сирийской провинции Идлиб, где засели поддерживаемые Турцией боевики, сообщает Al-Masdar.
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Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации
Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС.
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Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров
Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.
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Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
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Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
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Новую акустическую систему установили в Кафедральном соборе
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Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Общество
Любителям советского наследия захотели оставить холодильники
Агрегаты по праву считаются советским наследием.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
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Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Армия и оружие
Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения
Оборонные ведомства Франции и Германии собираются подписать контракт на создание истребителя шестого поколения.
Политика
Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.