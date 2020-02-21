Экономика
РИА НовостиЛукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко. В числе прочего это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, уточнил он.
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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн
ТАСС21 февраля в 06:25
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Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Здоровье
В четырех городах Тульской области проходит акция «Мужское здоровье»
Акция проходит 22 февраля с 11.00 до 16.00 в Туле у ТРЦ "Макси", в Алексине - у культурно-досугового центра на ул. Мира, на площадке гипермаркета «Магнит» в Ефремове и на Дворцовой площади в Суворове.
Единоборства
Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Здоровье
На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Кино
Декорации фильма «Сердце пармы» в Подмосковье могут сохранить для туристов
Напомним, что новый фильм режиссера Антона Мегердичева рассказывает о взаимоотношениях Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель в XV веке.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Армия и оружие
Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Биатлон
Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В сети появилось видео дорожного инцидента с бронеавтомобилями России и США. Его опубликовал пользователь в твиттере.
Политика
На Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.
Здоровье
Проблемы работников станции скорой помощи во Владимире не решаются
14 февраля главврач станции скорой помощи Сергей Кулибаба должен был отчитаться перед трудовым коллективом, но неожиданно ушел на больничный.
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Армия и оружие
Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
Общество
Одесситы отметили 23 февраля под советские песни
У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
Космос
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны
Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Происшествия
На площади Львова двое полицейских пострадали в массовой драке
По данным ведомства, двое патрульных полицейских пострадали в массовой драке на площади Рынок.
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.