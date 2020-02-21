Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК21 февраля в 10:57

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новости21 февраля в 10:40

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъ21 февраля в 05:33

Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

Известия21 февраля в 08:05

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русском21 февраля в 06:15

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАСС21 февраля в 06:25

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости21 февраля в 04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

Интерфакс 05:04
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Здоровье

Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе

Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
ToDay News Ufa вчера в 03:30
Происшествия

Жертвами землетрясения в Турции стали семь человек

Как минимум семь человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Ван, недалеко от границы Турции и Ирана. об этом 23 февраля сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала Haber Turk.
REGNUM 03:39
Происшествия

МиГ-29К потерпел крушение в Индии

News.ru 05:27
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Армия и оружие

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых обсудил ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает Минобороны РФ.
ФАН вчера в 09:03
Политика

Кремль обвинил Турцию в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии

Турция еще не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в Сочи более года назад.
РБК 05:56
Футбол

В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Soccer.ru вчера в 21:58
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета вчера в 03:57
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Биатлон

Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ

BFM.ru 04:53
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ToDay News Ufa вчера в 13:08
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Гаджеты

Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro

Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Актуальные Новости 04:08
Происшествия

В Набережных Челнах семь человек отравились хлором в бассейне

ТАСС 02:39
Футбол

В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Авто

В РФ падают продажи автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет

Немного сократилась и реализация легковых автомобилей, пребывающих в возрасте от 10 лет и старше – на 1% до 2 млн 922 тыс. единиц.
Автостат вчера в 00:00
Биатлон

Вице-президент СБР Чепиков: IBU омерзительно поступил с Логиновым

На мой взгляд, руководство Международного союза биатлонистов поступило по отношению к Логинову вызывающе и омерзительно, натравив на него полицию.
News.ru 05:59
Общество

Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Экономика сегодня вчера в 02:56
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 21 февраля в 10:57
Политика

Пушков оценил обращение украинских «вирусологов в спортивных костюмах»

Позднее участники беспорядков в Новых Санжарах в записанном видео объяснили, что они жители Полтавской области, а не приезжие.
РИА Новости 03:37
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Политика

МИД счел иск Украины в Гааге попыткой вернуть Крым

В министерстве назвали поданный Киевом иск "попыткой доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом".
Газета.Ru вчера в 09:00
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Российская газета 05:04
Политика

Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников

Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Discover24 вчера в 10:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное