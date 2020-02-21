Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн
ТАСС21 февраля в 06:25
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе
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Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
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Здоровье
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Гаджеты
Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro
Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
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В России закрылось трансферное окно
22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Авто
В РФ падают продажи автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет
Немного сократилась и реализация легковых автомобилей, пребывающих в возрасте от 10 лет и старше – на 1% до 2 млн 922 тыс. единиц.
Биатлон
Вице-президент СБР Чепиков: IBU омерзительно поступил с Логиновым
На мой взгляд, руководство Международного союза биатлонистов поступило по отношению к Логинову вызывающе и омерзительно, натравив на него полицию.
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Энергетика
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Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Политика
Пушков оценил обращение украинских «вирусологов в спортивных костюмах»
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Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Политика
МИД счел иск Украины в Гааге попыткой вернуть Крым
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Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
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