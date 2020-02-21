Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко. В числе прочего это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, уточнил он.
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