Экономика
РИА НовостиЛукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко. В числе прочего это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, уточнил он.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Договоренность о цене на нефть между Россией и Белоруссией достигнута
Красная весна22 февраля в 21:16
Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Китае зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала повторные случаи заражения коронавирусом.
Политика
Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Политика
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Политика
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
Министр подчеркнул, что "много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой республики".
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Единоборства
Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо
Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Армия и оружие
Израиль заявил о пуске шести ракет из сектора Газа
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились королевского бренда
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри объявили о своем намерении отказаться от королевских обязанностей в начале 2020 года.