Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Здоровье
Эндокринолог объяснила, какие обследования необходимы при диабете
Если сахарный диабет не дает никаких осложнений, это не значит, что не нужно проходить определенные обследования, пояснила в своем Instagram эндокринолог Татьяна Макарова.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса увеличились
Власти Китая предупреждают, что сроки инкубационного периода коронавируса COVID-2019 изменились.
Футбол
Из-за коронавируса в Италии перенесены 40 футбольных матчей
Первые случаи заболевания коронавирусом в Италии привели к отмене 40 футбольных матчей, сообщает Football Italia.
Общество
На Украине предрекли снижение пенсий
Участие пяти процентов граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране, заявила украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, 21 февраля сообщает пресс-служба ее ведомства.
Футбол
«Сельта» Смолова в меньшинстве победила «Леганес»
Уже на 21-й минуте первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве, после того как Брадарич нарушил правила, грубо сыграв против Бустинса.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Космос
Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун
Происшествия
Московским полицейским раздали памятку по работе с китайцами
Московским полицейским выдали памятки для работы с гражданами КНР в целях предотвращения распространения коронавируса.
Происшествия
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Митингующие кидали камни в автобусы с эвакуированными, и устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория.
Общество
СНБО заявил о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения в украинском поселке Новые Санжары эвакуированных из Китая людей в толпе были профессиональные подстрекатели.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала видео с обиженной дочкой
Лера показала подписчикам в Инстаграме свою обиженную дочку. Поклонники Леры всегда радуются новым роликам с малышкой.
Культура
Украинский телеканал «Интер» запустил киномарафон, посвященный празднованию 23 февраля
Телеканал "Интер" начал показывать на Украине советские фильмы к 23 февраля под лозунгом "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
Культура
Новую акустическую систему установили в Кафедральном соборе
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Футбол
Тренер «Цзянсу Сунин»: «Трансфер Бэйла был готов на 90%, но потом „Реал“ резко передумал»
Главный тренер «Цзянсу Сунин» Космин Олару рассказал, как прошлым летом сорвался трансфер в клуб вингера «Реала» Гарета Бэйла.
Биатлон
IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Авто
АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за 1 млн рублей
Представители АвтоВАЗа Стас Березий рассказал, кому именно нужен автомобиль Lada Vesta Sport, стоимость которого составляет примерно миллион рублей.
Наука
Кожа человека обладает способностями человеческого мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $59
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.