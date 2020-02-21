Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Взгляд.ру01:50

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

РИА Новостивчера в 10:40

Лукашенко: российские компании не получат премии и выплатят нам компенсацию

REGNUMвчера в 07:50

Лукашенко оценил потери Минска в 2020 году от налогового маневра в РФ в $430 млн

ТАССвчера в 06:25

Лукашенко оценил потери Белоруссии от налогового манёвра в 2020 году

RT на русскомвчера в 06:15

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъвчера в 05:33

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество

Удача и деньги: 3 знака зодиака-счастливчики марта

Денежные вопросы не стоит откладывать на потом, финансовое благополучие уже ожидает ваших активных и решительных действий идите вперед и добьетесь удачи и признания.
Стерлеград вчера в 23:00
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Общество

В Индии обнаружили более 3 тысяч тонн золота

Геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.
RT на русском 07:23
Общество

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Армия и оружие

Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»

Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
REGNUM 10:46
Политика

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
REGNUM 11:21
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Общество

В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга согласовал митинг в поддержку осужденных членов организации «Сеть», которая была признана террористической и запрещена на территории РФ.
РБК Санкт-Петербург 20 февраля в 03:37
Культура

Потап и Mozgi показали девушек в мужских профессиях в «Девчонке»

Голосование проходило в два этапа, и лидером стало предложение показать в новом видео женщин в мужских профессиях.
ИА InterMedia вчера в 05:58
Наука

Обнаружены неизвестные виды рыб в Арктических озерах

На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.
ToDay News Ufa 20 февраля в 06:02
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости 10:04
Кино

Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол

Критики и зрители встретили заключительный эпизод прохладно (хотя фильм и собрал в итоге больше 1 млрд долларов), а некоторые из них даже подозревали агрегаторы в манипуляциях с рейтингом фильма.
Афиша Daily 05:42
Происшествия

На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа

Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Новостной фронт 07:16
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК вчера в 04:31
Биатлон

Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов

Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
Ведомости 03:14
Армия и оружие

Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 07:19
Кино

Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru вчера в 13:50
Гаджеты

Xiaomi замедлила развёртывание обновления MIUI 11 из-за коронавируса

Как стало известно, Xiaomi решила отложить развёртывание обновления MIUI 11 на некоторых смартфонах.
3DNews 08:12
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости 20 февраля в 20:39
Шоу-бизнес

Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
ФАН 06:16
Политика

Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца

Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
News.ru 09:25
Общество

Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин

К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
62инфо вчера в 08:41
Армия и оружие

В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24

По неизвестным причинам, российская сторона пока что не предприняла в отношении Турции каких-либо жёстких мер реагирования на атаку против российских бомбардировщиков, однако, специалисты не исключают, что в ближайшем времени подвергаемые бомбардировкам районы будут изначально обстреливаться с применением артиллерии.
Avia.pro 06:31
Общество

Полуфинал кадрового конкурса «Лидеры России» в ЦФО стартовал в Москве

Интерфакс - Россия 02:18
Культура

HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Коммерсантъ 02:52
Футбол

Динамо (Киев) — Ворскла 2:1

Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Все про Спорт ру вчера в 18:02
Единоборства

Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи

Аргументы недели вчера в 12:31
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 вчера в 07:00
Происшествия

В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
РЕН ТВ 10:38
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное