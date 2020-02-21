Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Общество Удача и деньги: 3 знака зодиака-счастливчики марта Денежные вопросы не стоит откладывать на потом, финансовое благополучие уже ожидает ваших активных и решительных действий идите вперед и добьетесь удачи и признания.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Политика США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.

Общество В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети» Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга согласовал митинг в поддержку осужденных членов организации «Сеть», которая была признана террористической и запрещена на территории РФ.

Наука Обнаружены неизвестные виды рыб в Арктических озерах На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Кино Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол Критики и зрители встретили заключительный эпизод прохладно (хотя фильм и собрал в итоге больше 1 млрд долларов), а некоторые из них даже подозревали агрегаторы в манипуляциях с рейтингом фильма.

Происшествия На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.

Кино Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена» Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.

Армия и оружие В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24 По неизвестным причинам, российская сторона пока что не предприняла в отношении Турции каких-либо жёстких мер реагирования на атаку против российских бомбардировщиков, однако, специалисты не исключают, что в ближайшем времени подвергаемые бомбардировкам районы будут изначально обстреливаться с применением артиллерии.

Культура HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья» В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».

Футбол Динамо (Киев) — Ворскла 2:1 Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».

Наука «Магический» двухслойный графен оказался странным металлом В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.