Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Удача и деньги: 3 знака зодиака-счастливчики марта
Денежные вопросы не стоит откладывать на потом, финансовое благополучие уже ожидает ваших активных и решительных действий идите вперед и добьетесь удачи и признания.
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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
В Индии обнаружили более 3 тысяч тонн золота
Геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.
Общество
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Общество
В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга согласовал митинг в поддержку осужденных членов организации «Сеть», которая была признана террористической и запрещена на территории РФ.
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Потап и Mozgi показали девушек в мужских профессиях в «Девчонке»
Голосование проходило в два этапа, и лидером стало предложение показать в новом видео женщин в мужских профессиях.
Наука
Обнаружены неизвестные виды рыб в Арктических озерах
На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Кино
Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол
Критики и зрители встретили заключительный эпизод прохладно (хотя фильм и собрал в итоге больше 1 млрд долларов), а некоторые из них даже подозревали агрегаторы в манипуляциях с рейтингом фильма.
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На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа
Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Биатлон
Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
Армия и оружие
Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Гаджеты
Xiaomi замедлила развёртывание обновления MIUI 11 из-за коронавируса
Как стало известно, Xiaomi решила отложить развёртывание обновления MIUI 11 на некоторых смартфонах.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Шоу-бизнес
Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
Политика
Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца
Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
Общество
Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин
К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
По неизвестным причинам, российская сторона пока что не предприняла в отношении Турции каких-либо жёстких мер реагирования на атаку против российских бомбардировщиков, однако, специалисты не исключают, что в ближайшем времени подвергаемые бомбардировкам районы будут изначально обстреливаться с применением артиллерии.
Общество
Полуфинал кадрового конкурса «Лидеры России» в ЦФО стартовал в Москве
Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Футбол
Динамо (Киев) — Ворскла 2:1
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
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Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина
В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.