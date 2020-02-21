Экономика
ВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Биатлон
Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии
Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Политика
В МИД прокомментировали решение суда в Гааге по иску Украины к России
"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент — за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом", — заявили дипломаты.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.
Экономика
Ямал вошел в число наиболее привлекательных для инвесторов регионов
Ямал занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, который каждый год проводит Национальное рейтинговое агентство.
Общество
В Италии скончался второй человек от коронавируса
Транспорт
Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым из новых городов
Первые билеты на поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска поступят в продажу 25 февраля.
Авто
Оценили идею повышения транспортного налога на старые автомобили
Повышая транспортный налог на старые автомобили, государству следует предусмотреть и новые льготы, дающие их владельцам реальную возможность сменить машину.
Общество
Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за помощь в борьбе с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо с благодарностью предпринимателю Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде за помощь в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Религия
Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Общество
В Москве задержали семь человек на акции в поддержку активиста Котова
Друзья гражданского активиста Константина Котова, получившего 4 года колонии за «неоднократные нарушения» на митингах, приурочили в Москве ко дню его рождения несанкционированную акцию.
Армия и оружие
Золотов вручил награды отличившимся сотрудникам Росгвардии
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Культура
В Перми открылся фестиваль научно-популярного кино «Future doc»
В Перми стартовал Международный фестиваль научно-популярного кино «Future doc».
Общество
Hasbro представила говорящие игрушки Малыша Йоды
Компания-производитель игрушек Hasbro представила новые аниматронные игрушки главной звезды «Мандалорца» - Малыша Йоды.
Единоборства
Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче
Политика
Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Общество
В Великобритании решили ужесточить миграционную политику
По итогам Brexit, в Великобритании решили ввести новую, более строгую иммиграционную систему, которая поможет снизить приток в страну иностранных граждан.
Здоровье
Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом
В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
Технологии
NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре
В NASA опубликовали кадры древнего озера, которое размещалось в Сахаре около 7 тысяч лет назад.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Армия и оружие