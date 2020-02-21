Экономика

ВедомостиВедомостиЛукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Во время телефонного разговора Путин предложил Лукашенко выплатить около $300 млн компенсации – в том числе за счет премии нефтяных компаний, утверждает президент Белоруссии. Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
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Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.
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Ямал вошел в число наиболее привлекательных для инвесторов регионов

Ямал занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, который каждый год проводит Национальное рейтинговое агентство.
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Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым из новых городов

Первые билеты на поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска поступят в продажу 25 февраля.
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Оценили идею повышения транспортного налога на старые автомобили

Повышая транспортный налог на старые автомобили, государству следует предусмотреть и новые льготы, дающие их владельцам реальную возможность сменить машину.
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Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за помощь в борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо с благодарностью предпринимателю Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде за помощь в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19.
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Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

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Золотов вручил награды отличившимся сотрудникам Росгвардии

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Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
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В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
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В NASA опубликовали кадры древнего озера, которое размещалось в Сахаре около 7 тысяч лет назад.
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Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
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США на учениях сымитировали ядерный удар по России

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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