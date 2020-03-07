Энергетика
РИА НовостиЛукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
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«Объемы большие»: Лукашенко рассказал о предложениях по поставкам нефти в Белоруссию
Экономика сегодня03:02
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