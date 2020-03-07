Общество

RT на русскомRT на русскомЛукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти. Он провёл встречу с председателем «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, чтобы обсудить, как покупать нефть и что «более экономически выгодно».
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Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

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Лукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти

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