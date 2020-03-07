Энергетика
РИА НовостиЛукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Комментарии
Общество
В Египте еще 33 пассажира круизного лайнера заразились коронавирусом
"Число случаев коронавируса на борту теплохода в Луксоре выросло с 12 до 45", - заявила министр.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга в третьем овертайме обыграли подмосковный "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и завершили серию со счетом 4-0.
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5, который станет возрожденной версией ранее популярного внедорожника Great Wall Hover H5, выйдет в продажу 20 апреля.
Политика
Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Здоровье
Елизавета Пескова сравнила здравоохранение Франции и России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала подписчикам своего блога в сети Instagram о том, как устроено здравоохранение во Франции на ее личном примере.
Политика
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Армия и оружие
На переговорах с Путиным Эрдогану сделали грозный намек
В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
Экономика
В «Северный поток — 2» могут добавить водорода
В издании отметили, что "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку — 2", который пока находится в стадии строительства.
Авто
BMW обновит логотип. Он не менялся 23 года
Отмечается, что BMW в своем стремлении заменить объемное изображение на плоское последовал за другими современными компаниями, которые меняют логотипы схожим образом.
Политика
Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции
Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести в конституцию поправку, по которой людям, занимающие важные государственные посты, запрещено иметь недвижимость за рубежом.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Шоу-бизнес