Политика

News.ruNews.ruЛукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

Лукашенко отметил, что на президента России Владимира Путина из «близкого окружения, антибелорусского» оказывается «жесточайшее» давление. Переговоры лидеров двух стран пройдут в Сочи 7 декабря.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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