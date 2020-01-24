Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой. Об этом 24 января сообщило агентство БелТА.
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