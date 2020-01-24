Общество
ИзвестияЛукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой. Об этом 24 января сообщило агентство БелТА.
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Общество
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
Политика
Почему Путин правильно прочувствовал роль Освенцима во Второй мировой
Вчерашние события в Иерусалиме войдут в мировую историю. Важнейшее место в них занимал президент России Путин.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Общество
Топилин назвал общую сумму выплат ветеранам к юбилею Победы
Чтобы в полном объёме обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны выплаты к 75-летию Победы, потребуется дополнительно выделить 60 млрд рублей.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Политика
В России начался сбор подписей против «конституционного переворота»
Группа общественников, журналистов, и политиков анонсировала сбор подписей под "Манифестом граждан против конституционного переворота".
Политика
Рабочим местом Медведева может стать «дом с ракушками»
Бывший премьер Дмитрий Медведев, который после отставки стал заместителем председателя Совета безопасности, может получить офис в Доме приемов правительства на Воздвиженке, известном как «дом с ракушками».
Экономика
Прибыль «Россетей» в 2019 году выросла до 125 млрд рублей
По результатам 2019 года прибыль "Россетей" составила 125 млрд рублей, сообщил глава компании Павел Ливинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Политика
Израильские СМИ назвали провалом выступление Зеленского в Давосе
Израильский портал 7 Kanal назвал провалом выступление президента Украины Владимира Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе, которое прошло 22 января.
Политика
На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года
Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Политика
Мединский и Орешкин назначены помощниками президента
Общество
ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Общество
Население России сократилось второй год подряд
Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Футбол