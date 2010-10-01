Политика

News.ruNews.ruЛукашенко рассказал о совместных операциях с ЦРУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём знакомстве с деятельностью госсекретаря США Майкла Помпео во время работы американца на посту главы ЦРУ.
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Лукашенко рассказал о совместных операциях с ЦРУ

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Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
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Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
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Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
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США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
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NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
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Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
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Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Наука

Лекарство от почечной недостаточности облегчает симптомы аутизма

Назначаемое при почечной недостаточности и гипертонии лекарство буметанид оказалось эффективным в терапии больных аутизмом.
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Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Происшествия

В Москве произошел пожар в банном комплексе

Газета.Ru 05:22
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
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Общество

Учительскую в школе Красноярского края перенесли в туалет

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Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Политика

Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
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Общество

С 1 февраля в России увеличится размер пособий и социальных выплат

На сайте Правительства РФ опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что с 1 февраля 2020 года размер соцвыплат и пособий будет увеличен на 3%. Индексация выплат коснется таких категорий населения, как инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане с детьми.
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Легендарный Мессье высказался о результативности Овечкина

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Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Здоровье

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.
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Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
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Футбол

Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре

Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
RT на русском 05:43
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
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Транспорт

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" с 1 февраля выросла на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно.
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В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:26
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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