Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём знакомстве с деятельностью госсекретаря США Майкла Помпео во время работы американца на посту главы ЦРУ.

Лукашенко рассказал о совместных операциях с ЦРУ

Политика Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".

Политика Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.

Политика Польша настояла на праве получить репарации от России Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.