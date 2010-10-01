Политика
News.ruЛукашенко рассказал о совместных операциях с ЦРУ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём знакомстве с деятельностью госсекретаря США Майкла Помпео во время работы американца на посту главы ЦРУ.
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Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
Политика
Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем
Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Политика
Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.