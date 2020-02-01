Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём знакомстве с деятельностью госсекретаря США Майкла Помпео во время работы американца на посту главы ЦРУ.

Лукашенко рассказал о совместных операциях с ЦРУ

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