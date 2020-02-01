Политика
News.ruЛукашенко рассказал о совместных операциях с ЦРУ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём знакомстве с деятельностью госсекретаря США Майкла Помпео во время работы американца на посту главы ЦРУ.
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Религия
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Политика
ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине
В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Политика
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят
Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.
Общество
Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Происшествия
Россиянка утонула во время купания в Таиланде
Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» в Дортмунде разбить «Унион»
Общество
Обнаружено загадочное предсказание Нострадамуса о коронавирусе
Обнаружено загадочное предсказание французского астролога и пророка Мишеля де Нострдама, известного под именем Нострадамус, о смертельном коронавирусе, распространившемся в Китае.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал 30-летнего игрока чемпионата Китая
«Манчестер Юнайтед» заключил контракт с нигерийским нападающим китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» Одионом Игало.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Общество
На 25%-30% упали цены на туры в Таиланд и Вьетнам
Из-за оттока китайских туристов отели вынуждены снижать цены, чтобы обеспечить высокую загрузку, пояснили агентству «Интерфакс» представители отрасли.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» вошел в Северное море с отрядом кораблей ВМФ
Отряд кораблей Военно-морского флота России, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», вошел в Северное море после завершения учений.