Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

Общество С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М» Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Технологии Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 527

Политика В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока» Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). 185

Шоу-бизнес Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения. 40

Экономика Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. 5,5K

Армия и оружие Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца. 6

Футбол У «Спартака» не будет абонементной программы на сезон в полном объеме Московский "Спартак" не сможет реализовать в полной мере абонементную программу на домашние матчи команды в новом футбольном сезоне из-за различных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщается в релизе на официальном сайте "красно-белых".

Происшествия Дочь исчезнувшего на Лазовой Игоря Мартьянова ищет свидетелей До сих пор не установлены и не опрошены возможные свидетели его исчезновения.

Финансы Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58% Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%. 11