Вопрос отмены в Белоруссии смертной казни может быть решен исключительно на референдуме. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает БелТА.

Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

Общество Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Общество Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России «В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Происшествия Поджог микроавтобусов для фотовидеофиксации в Раменском попал на видео В Сети появилось видео поджога 13 микроавтобусов на базе Ford Transit, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге.

Общество ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.

Происшествия Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году Москва решит проблему с президентскими выборами в США 2020 года - такой шуткой глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о готовности к американскому электоральному процессу.

Кино Disney показала фрагмент «Мандалорца» с дракой в баре Уже сегодня состоится премьера сериала «Мандалорец» от режиссёра «Железного Человека», а чтобы подогреть интерес к шоу Disney выпустила новый ролик с фрагментом из сериала, в котором показывают драку в баре.

Хоккей Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.

Наука Искусственный рог носорога спасет животных от браконьеров Искусственные рога позволят спасти носорогов от убийства браконьерами, так как торговцам будет намного выгоднее закупать ненастоящие изделия, перестав обращаться к охотникам.

Происшествия В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.

Политика Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.

Футбол Стадион «Ростов Арена» передали в собственность Ростовской области В список объектов, переданных области, кроме самого стадиона вошли его вспомогательные помещения, КПП, кассы для продажи билетов.

Здоровье Башкирия централизует закупки лекарств и медизделий Минздрав Башкортостана намерен придать статус единственного поставщика ГУП «Башфармация», как это уже сделали ряд соседей по Приволжскому федеральному округу.

Политика МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов, заключила дипломат.

Происшествия Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Шоу-бизнес Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Спорт Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.

Экономика Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.