Политика

РБКРБКЛукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

Вопрос отмены в Белоруссии смертной казни может быть решен исключительно на референдуме. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает БелТА.
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Лукашенко не верит в отмену смертной казни на референдуме

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Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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