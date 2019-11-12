Политика
РБКЛукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Вопрос отмены в Белоруссии смертной казни может быть решен исключительно на референдуме. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает БелТА.
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Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Общество
Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
RT на русском 11:41
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Политика
Украинский депутат явился в Раду в маске Джокера
Экспресс газета 10:34
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Народные новости вчера в 10:49
Происшествия
Поджог микроавтобусов для фотовидеофиксации в Раменском попал на видео
В Сети появилось видео поджога 13 микроавтобусов на базе Ford Transit, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге.
Известия 10:34
Общество
ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.
Известия 10:25
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
RT на русском 06:33
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году
Москва решит проблему с президентскими выборами в США 2020 года - такой шуткой глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о готовности к американскому электоральному процессу.
Газета.Ru 08:48
Кино
Disney показала фрагмент «Мандалорца» с дракой в баре
Уже сегодня состоится премьера сериала «Мандалорец» от режиссёра «Железного Человека», а чтобы подогреть интерес к шоу Disney выпустила новый ролик с фрагментом из сериала, в котором показывают драку в баре.
Gmbox.ru 04:34
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии
Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.
Российская газета вчера в 22:40
Наука
Искусственный рог носорога спасет животных от браконьеров
Искусственные рога позволят спасти носорогов от убийства браконьерами, так как торговцам будет намного выгоднее закупать ненастоящие изделия, перестав обращаться к охотникам.
Discover24 02:46
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
REGNUM 05:43
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Футбол
Стадион «Ростов Арена» передали в собственность Ростовской области
В список объектов, переданных области, кроме самого стадиона вошли его вспомогательные помещения, КПП, кассы для продажи билетов.
Rostov-n.ru 11:39
Здоровье
Башкирия централизует закупки лекарств и медизделий
Минздрав Башкортостана намерен придать статус единственного поставщика ГУП «Башфармация», как это уже сделали ряд соседей по Приволжскому федеральному округу.
Фармацевтический вестник вчера в 04:08
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM вчера в 15:40
Общество
Максим Галкин обнаружил на телевидении цензуру
Millionaire.ru 10 ноября в 03:54
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов, заключила дипломат.
РБК 10:52
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.
Российская газета 09:33
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Спорт
Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
News.ru 09:18
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03