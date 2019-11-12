Политика
REGNUMЛукашенко рассказал о возможности отмены смертной казни
Возможность отмены смертной казни в Белоруссии может обсуждаться лишь на референдуме. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:44, Ашберн
Общество
Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения
РИА Новости 16:49
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Футбол
Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.
RT на русском 16:29
Футбол
Хорошо ли русскому в «Зените» — исследование Nevasport
Nevasport решил проверить — правда это или нет.
Нева Спорт 04:06
Общество
Только 2% россиян полностью отказались от наличных
Фото: iStock Россияне пока не готовы отказаться от наличных денег — лишь 2% из них полностью перешли на расчет по картам, говорится в исследовании "Левада-центра", пишет РБК.
Inc. Russia вчера в 00:50
Происшествия
В Боливии выросло число погибших в ходе беспорядков
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Боливии в ходе беспорядков, продолжающихся после отставки Эво Моралеса с поста президента страны, погибли два человека и 12 пострадали.
REGNUM 19:18
Происшествия
Житель Читы обвиняется в сексуальном насилии над семилетней падчерицей
По версии следствия, в прошлом году, воспользовавшись отсутствием дома сожительницы, пьяный мужчина надругался над девочкой, совершив "действия сексуального характера без применения насилия".
Байкал24 13:01
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС 05:45
Экономика
Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле
По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
Катунь 24 05:51
Гаджеты
Xiaomi готовит к выпуску суперкамерофон, обгоняющий Mi Note 10
Актуальные Новости 08:08
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Кино
«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат
Американская анимационная лента «Семейка Аддамс» вторую неделю подряд удерживает лидерство по сборам в России.
Телеканал 360° 10 ноября в 20:28
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год
Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Семья доцента СПбГУ Соколова отреагировала на его арест
Известия вчера в 14:37
Хоккей
Источник: «Лос-Анджелес» решил вывести Ковальчука из состава
Ковальчук 1 июля 2018 года подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму 18,75 млн долларов.
Sportbox.RU 19:20
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
News.ru 02:37
Хоккей
Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 22:35
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Происшествия
«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко
Коммерсантъ 17:49
Происшествия
Близкий погибшего в Горном солдата: Дыма без огня не бывает, но угрозы насилием – дикость
В процессе смены караула часовой отстёгивает магазин, но вместо этого Шамсутдинов снимает предохранитель и передёргивает затвор — на всё это достаточно двух секунд.
Чита.Ру 18:25
Интернет
YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты
Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru вчера в 09:42
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:59
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22