Общество
Газета.RuЛукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент отметил, что в скором времени КГБ подробнее расскажет о данном деле. По его словам, подобного в Белоруссии еще не было. В конце января текущего года директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
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Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Здоровье
В Омской области жители стали чаще болеть раком кожи
Мужчины же чаще болеют раком легких, раком предстательной железы и раком кожи.
Общество
Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова
В мэрию Москвы подано письмо на имя Сергея Собянина, подписанное известными личностями, в котором сообщается о намерении провести 29 февраля в центре столицы многотысячный «Марш Бориса Немцова».
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Хоккей
Турнирные расклады Запада. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к концу.
Гаджеты
Xiaomi представил недорогой смартфон Poco X2
Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
Политика
Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол
Как отметил дипломат, дистанция от России не была хорошей тактикой и стратегией.
Политика
ЕР допускает введение новых мер ответственности чиновников за хамство
"Единая Россия" проанализирует законодательство РФ, по итогам чего в партии сделают вывод, нужно ли вводить новые меры, касающиеся ответственности чиновников за неуважительное отношение к гражданам, передает РИА "Новости".
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Энергетика
«Нафтогаз» в январе получил от «Газпрома» $578,4 млн за транзит газа
Украиская компания "Нафтогаз" в январе текущего года получил от российского "Газпрома" $578,4 миллиона в счет оплаты за транзит газа с декабря 2019 по февраль 2020 года включительно.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала 40-летнюю любовницу сына
Как выяснилось, новой пассией эпатажного исполнителя оказалась 40-летняя Татьяна, канадская миллионерша, владелица сети адвокатских компаний.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Армия и оружие
Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
ВОЗ считает вспышку коронавируса эпидемией с многочисленными очагами
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку коронавируса 2019-nCoV не как пандемию, а как эпидемию с многочисленными очагами.
Политика
Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США
Запущенный в ноябре 2019 года, «Космос 2542» находился на той же орбите, что и спутник, управляемый Национальным управлением военно-космической разведки, который называется «USA 245», находящийся в космосе с 2013 года.
Авто
Рынок люксовых SUV в России вырос на 12%
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.