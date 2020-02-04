Президент отметил, что в скором времени КГБ подробнее расскажет о данном деле. По его словам, подобного в Белоруссии еще не было. В конце января текущего года директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

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