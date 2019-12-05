с чего всё началось

Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.

Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина

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