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Дума ТВ

Лукашенко рассказал об экономическом ущербе от протестов

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с кабмином рассказал об экономических потерях из-за протестов. Начавшиеся еще 9 августа манифестации нанесли стране ущерб в размере 500 миллионов долларов только прямых потерь, не считая косвенные, заявил Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
".
Газета.Ruвчера в 05:58
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Национальная служба новостей

Политолог назвал пути решения долговой проблемы Белоруссии

Национальная служба новостейвчера в 10:50
News.ru

Минск поручил кабмину подумать о рефинансировании внешнего долга Белоруссии

News.ruвчера в 05:34
ИА Красная Весна

Лукашенко обсудил выплаты по внешним долгам на фоне потерь от протестов

ИА Красная Веснавчера в 06:04
Газета.Ru

Минск прорабатывает с российскими банками вопрос о рефинансировании госдолга

Газета.Ruвчера в 05:58
Народные новости

Лукашенко призвал рассмотреть вопрос рефинансирования госдолга Белоруссии

Народные новостивчера в 05:58
RT на русском

Лукашенко: напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам

RT на русскомвчера в 05:43
Аргументы недели

Лукашенко высказался об экономических потерях из-за «хождений по улицам»

Аргументы неделивчера в 06:08
КП - Беларусь

Лукашенко про выплату внешнего долга: Экономическую обстановку напрягли эти хождения по улицам, но никто же деньги не считает

КП - Беларусьвчера в 06:13

Ингибитор жизни и смерти: что за вещество нашли в крови Навального

24 августа берлинская клиника «Шарите», где находится доставленный туда из России оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщила, что в организме пациента найдено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.
News.ruвчера в 10:25
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Адвокат потерпевших в ДТП с Ефремовым уверен, что актер был за рулем

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не сомневается, что именно актер находился за рулем джипа в момент аварии.
Коммерсантъ21:34
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Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
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Черчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Интерфакс-Спортвчера в 10:41
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Меланья Трамп заверила, что супруг не прекратит борьбу с коронавирусом

Первая леди США Меланья Трамп дала обещание, что президент страны Дональд Трамп будет делать всё, чтобы разработать эффективное лечение коронавируса или создать вакцину, которая будет доступна для всех.
Московский Комсомолец00:28
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