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Лукашенко рассказал об экономическом ущербе от протестов

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с кабмином рассказал об экономических потерях из-за протестов. Начавшиеся еще 9 августа манифестации нанесли стране ущерб в размере 500 миллионов долларов только прямых потерь, не считая косвенные, заявил Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
".
Газета.Ruвчера в 05:58
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Национальная служба новостей

Политолог назвал пути решения долговой проблемы Белоруссии

Национальная служба новостейвчера в 10:50
News.ru

Минск поручил кабмину подумать о рефинансировании внешнего долга Белоруссии

News.ruвчера в 05:34
ИА Красная Весна

Лукашенко обсудил выплаты по внешним долгам на фоне потерь от протестов

ИА Красная Веснавчера в 06:04
Газета.Ru

Минск прорабатывает с российскими банками вопрос о рефинансировании госдолга

Газета.Ruвчера в 05:58
Народные новости

Лукашенко призвал рассмотреть вопрос рефинансирования госдолга Белоруссии

Народные новостивчера в 05:58
RT на русском

Лукашенко: напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам

RT на русскомвчера в 05:43
Аргументы недели

Лукашенко высказался об экономических потерях из-за «хождений по улицам»

Аргументы неделивчера в 06:08
КП - Беларусь

Лукашенко про выплату внешнего долга: Экономическую обстановку напрягли эти хождения по улицам, но никто же деньги не считает

КП - Беларусьвчера в 06:13

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19
НГС.Кемерово21:00
4

Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
541

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.ру00:17
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
42

Российские Redmi 7A получили новейшую MIUI 11

Смартфон Redmi 7A обзавелся однокристальной системой Snapdragon 439, аккумулятором на 4000 мАч, фронтальной камерой 5 Мп, одинарной основной камерой 13 Мп и дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей и диагональю 5,45 дюйма.
Evo-rus.comвчера в 10:44
68

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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Более 93 тыс. автомобилей Datsun начали отзывать в России

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO (код BD0), изготовленных в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
32CARS.ru23:21
31

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
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