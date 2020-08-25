Лукашенко рассказал об экономическом ущербе от протестов

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с кабмином рассказал об экономических потерях из-за протестов. Начавшиеся еще 9 августа манифестации нанесли стране ущерб в размере 500 миллионов долларов только прямых потерь, не считая косвенные, заявил Лукашенко.