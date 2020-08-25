Лукашенко рассказал об экономическом ущербе от протестов
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с кабмином рассказал об экономических потерях из-за протестов. Начавшиеся еще 9 августа манифестации нанесли стране ущерб в размере 500 миллионов долларов только прямых потерь, не считая косвенные, заявил Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
".
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