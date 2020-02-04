Период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.

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