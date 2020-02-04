Политика
Lenta.ruЛукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
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Период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира.
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Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Пермская школьница нарисовала рисунок для обложки Vogue
16-летняя жительница Пермского края Анастасия Ковтун нарисовала портрет американской певицы Билли Айлиш, который попал на обложку мартовского номера журнала Vogue.
Происшествия
Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест
Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться
Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Авто
Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры
В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Политика
Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны
Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Здоровье
Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D
Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
Общество
Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Жительница Ставрополя родила сына и 40 раз проткнула его ножницами
В воскресенье жительница города Ставрополь без посторонней помощи родила в домашних условиях ребенка, которого тут же убила, нанеся ему ножницами многочисленные проникающие ранения.
Общество
Игрок КВН Овик Григорян умер в возрасте 25 лет
Григорян играл в «Армянской сборной с 2013 года», в 2019 году команда пробилась в Премьер-лигу КВН.
Здоровье
Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса
Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.
Общество
Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник истории
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Киберспорт