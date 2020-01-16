Энергетика
Московский КомсомолецЛукашенко разочаровался в российской нефти: ищет альтернативу
В конце прошлого года белорусские компании, которые занимаются прокачкой «черного золота» из российской части нефтепровода «Дружба» в страны Западной и Восточной Европы, заявили о повышении в 2020 году тарифа за свои услуги почти на 16,6%. Между тем, основная цель демарша Минска в отношении Москвы - не условия транзита, а стоимость нефти, поставляемой из России.
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Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
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Президент подчеркнул, что стране необходимо выйти из демографической ловушки.
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Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве
Городской суд Сыктывкара вынес постановление заключить под стражу главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.
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Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
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Fort Russ News (США): Путин трансформирует Россию (Fort Russ News)
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В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
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Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии 19 января
Президент России Владимир Путин 19 января посетит Международную конференцию по Ливии в Берлине, сообщил Кремль.
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От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
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«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
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При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
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В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
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Мишустин и Медведев встретились с членами Кабмина
В пятницу, 17 января, состоялась встреча нового премьера РФ Михаила Мишустина и его предшественника Дмитрия Медведева с членам ушедшего в отставку правительства России.
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Полузащитник сборной Казахстана прибыл на просмотр в «Зенит»
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Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
Группа займётся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
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Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
Наука
Выяснено, как элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком
Английские ученые выяснили, как важный элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Варшавы
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.
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