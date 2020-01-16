Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛукашенко разочаровался в российской нефти: ищет альтернативу

1 фотоЕщё 1 видео
В конце прошлого года белорусские компании, которые занимаются прокачкой «черного золота» из российской части нефтепровода «Дружба» в страны Западной и Восточной Европы, заявили о повышении в 2020 году тарифа за свои услуги почти на 16,6%. Между тем, основная цель демарша Минска в отношении Москвы - не условия транзита, а стоимость нефти, поставляемой из России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лукашенко разочаровался в российской нефти: ищет альтернативу

Московский Комсомолецвчера в 13:29

Эксперт: Лукашенко будет повышать ставки в игре на выживание

Pravda.Ru15 января в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
РИА Новости 09:46
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Здоровье

Спасти будущее: России нужно удержаться от падения в демографическую яму

Президент подчеркнул, что стране необходимо выйти из демографической ловушки.
KM.ru 12:20
Спорт

У лыжников Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира

Чемпионат 12:46
Происшествия

Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве

Городской суд Сыктывкара вынес постановление заключить под стражу главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.
Известия 12:05
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском 04:43
Экономика

Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»

Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Ведомости 08:00
Политика

Fort Russ News (США): Путин трансформирует Россию (Fort Russ News)

Путин предложил обсудить, подготовить и вынести на общенародный референдум целый ряд поправок к действующему с 1993 г. основному закону России, который, как он сказал, в целом не исчерпал своего потенциала в плане защиты демократии, прав и свобод граждан.
ИноСМИ 10:08
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Общество

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Lenta.ru 04:32
Политика

Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

Президент России Владимир Путин 19 января посетит Международную конференцию по Ливии в Берлине, сообщил Кремль.
Коммерсантъ 07:37
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru 10:46
Футбол

Украинский клуб расторг контракт с футболистом за посещение России

РИА Новости 10:29
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 15 января в 21:01
Армия и оружие

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

РИА Новости вчера в 22:40
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 07:53
Биатлон

Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на Кубке мира

News.ru 09:42
Политика

Мишустин и Медведев встретились с членами Кабмина

В пятницу, 17 января, состоялась встреча нового премьера РФ Михаила Мишустина и его предшественника Дмитрия Медведева с членам ушедшего в отставку правительства России.
ТК Звезда 06:20
Футбол

Полузащитник сборной Казахстана прибыл на просмотр в «Зенит»

RT на русском 11:56
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor вчера в 13:23
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

Группа займётся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 15 января в 14:59
Политика

Помпео прокомментировал смену правительства РФ

Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
REGNUM 12:05
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro 12:29
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Ведомости вчера в 16:03
Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
РБК 10:40
Космос

Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
RT на русском 10:05
Наука

Выяснено, как элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком

Английские ученые выяснили, как важный элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 10:57
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Варшавы

Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.
Lenta.ru вчера в 18:59
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Минск
Столица Беларуси
Столица Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым статусом. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. Десятый по численности населения город в Европе, пятый - после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента на территории бывшего СССР. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население - 1 992 685 человек без учёта пригородов. Город-герой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное