Энергетика
Московский КомсомолецЛукашенко разочаровался в российской нефти: ищет альтернативу
В конце прошлого года белорусские компании, которые занимаются прокачкой «черного золота» из российской части нефтепровода «Дружба» в страны Западной и Восточной Европы, заявили о повышении в 2020 году тарифа за свои услуги почти на 16,6%. Между тем, основная цель демарша Минска в отношении Москвы - не условия транзита, а стоимость нефти, поставляемой из России.
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Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг против изменения Конституции
Столичная мэрия согласовала заявку на проведение 1 февраля митинга противников конституционной реформы.
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Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича
Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
Армия и оружие
Боевики продолжили атаку на сирийскую армию в Идлибе
Группа боевиков с боевыми машинами пехоты (БМП) и танками атаковала сирийскую армию в районе населенного пункта Абу-Джреф 17 января, после ряда контратак боевики отошли, но на следующий день нападения продолжились, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова 18 января.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Политика
Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Гаджеты
NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Происшествия
По факту домогательств в приюте в Татарстане возбуждено дело
Происшествия
В Башкирии в аварии погибли три человека
Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Общество
Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков
Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Футбол
Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
Музыка
Оркестр Парижской оперы поддержал бастующих уличным концертом
Оркестр Парижской оперы "Гарнье" дал бесплатный уличный концерт в поддержку движения "желтых жилетов", сообщила радиостанция FranceInfo.
Здоровье