Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛукашенко разочаровался в российской нефти: ищет альтернативу

В конце прошлого года белорусские компании, которые занимаются прокачкой «черного золота» из российской части нефтепровода «Дружба» в страны Западной и Восточной Европы, заявили о повышении в 2020 году тарифа за свои услуги почти на 16,6%. Между тем, основная цель демарша Минска в отношении Москвы - не условия транзита, а стоимость нефти, поставляемой из России.
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Лукашенко разочаровался в российской нефти: ищет альтернативу

Московский Комсомолец16 января в 13:29

Лукашенко пошел ва-банк

Госновости16 января в 02:58

Эксперт: Лукашенко будет повышать ставки в игре на выживание

Pravda.Ru15 января в 09:29
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Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
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Мэрия Москвы согласовала митинг против изменения Конституции

Столичная мэрия согласовала заявку на проведение 1 февраля митинга противников конституционной реформы.
Московский Комсомолец вчера в 12:58
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Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
Вести.Ru 10:33
Армия и оружие

Боевики продолжили атаку на сирийскую армию в Идлибе

Группа боевиков с боевыми машинами пехоты (БМП) и танками атаковала сирийскую армию в районе населенного пункта Абу-Джреф 17 января, после ряда контратак боевики отошли, но на следующий день нападения продолжились, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова 18 января.
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Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
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Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК вчера в 10:11
Политика

Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Газета.Ru 11:38
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NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

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Политика

Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

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Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Происшествия

По факту домогательств в приюте в Татарстане возбуждено дело

Взгляд.ру вчера в 01:22
Происшествия

В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Российская газета 07:47
Общество

Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков

Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
РИА Новости 07:26
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Lenta.ru 09:42
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru 10:38
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
Энергетика

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 06:09
Футбол

Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
RT на русском 11:42
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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
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Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

News.ru 16 января в 10:36
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Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии

Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:21
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Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
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Космос

Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода

Территория новостей 16 января в 11:14
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Оркестр Парижской оперы поддержал бастующих уличным концертом

Оркестр Парижской оперы "Гарнье" дал бесплатный уличный концерт в поддержку движения "желтых жилетов", сообщила радиостанция FranceInfo.
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Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

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В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно купаться на Крещение

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Главу украинского авиазавода уволили за фото в российской военной форме

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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