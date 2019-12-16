с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобривший займ у Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн) на пять лет, минфину поручено подписание соглашения, сообщает 14 декабря национальный правовой интернет-портал.

Экономика Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Хоккей «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.

Политика Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах На Украине активисты собрали сумму более 800 тысяч долларов на залог за генерала Дмитрия Марченко, который проходит фигурантом по делу о закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил.

Футбол «Рубин» уволил главного тренера Шаронова "Рубин" уволил главного тренера команды Романа Шаронова. Вместе с ним клуб покинет весь тренерский штаб, сообщает пресс-служба казанцев.

Политика На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.

Происшествия Экс-министру финансов Подмосковья дали 14 лет колонии Басманный суд Москвы приговорил обвиняемого в хищении почти 14,5 млрд рублей бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.

Политика Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.

Происшествия Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в ДТП. И оно стало уже третьим по счету за неделю.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

Происшествия Названа причина смерти сооснователя «Белых касок» Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.

Общество Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler.

Общество Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны.

Шоу-бизнес Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.

Здоровье Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.

Футбол Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.

Общество Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.