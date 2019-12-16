Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко решил занять $500 млн у Китая вместо России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобривший займ у Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн) на пять лет, минфину поручено подписание соглашения, сообщает 14 декабря национальный правовой интернет-портал.
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В сообщении Минфина Белоруссии отмечается
, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.
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Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

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