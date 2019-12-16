Экономика
REGNUMЛукашенко решил занять $500 млн у Китая вместо России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобривший займ у Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн) на пять лет, минфину поручено подписание соглашения, сообщает 14 декабря национальный правовой интернет-портал.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБК02:31
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:10, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:10, Ашберн
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Политика
Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах
На Украине активисты собрали сумму более 800 тысяч долларов на залог за генерала Дмитрия Марченко, который проходит фигурантом по делу о закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил.
Футбол
Украинский тренер отказался считать «Зенит» командой
Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.
Футбол
«Рубин» уволил главного тренера Шаронова
"Рубин" уволил главного тренера команды Романа Шаронова. Вместе с ним клуб покинет весь тренерский штаб, сообщает пресс-служба казанцев.
Политика
На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского
Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Происшествия
Экс-министру финансов Подмосковья дали 14 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил обвиняемого в хищении почти 14,5 млрд рублей бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.
Политика
Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова попал в ДТП. И оно стало уже третьим по счету за неделю.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Кино
Съемки боевика Mortal Kombat завершены
Съемки экранизации культовой игры завершены.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Футбол
«Лацио» за 5 минут отыгрался и вырвал победу у «Кальяри»
За 7 минут до конца матча «лациале» сравняли счет и обыграли соперника (1:2). «Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени.
Общество
Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler
Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Здоровье
Названы продукты, которые никогда не едят диетологи
Диетологи сами активно следуют собственным рекомендациям. Они назвали продукты, которые не едят ни при каких условиях.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Музыка
Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику
Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
Футбол
Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Общество
Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира
Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".