с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Здоровье Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.

Экономика «Газпром» уходит из Сибири ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт).

Экономика Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.

Общество Путин ввел новый налог в регионах страны Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.

Политика Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями США стремятся к одностороннему военному превосходству, однако, по мнению политика, такая цель опасна и недостижима.

Общество Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.

Происшествия В результате выброса газа на угольной шахте в Китае погибли 14 человек Четырнадцать горняков были найдены мертвыми и еще двое числятся пропавшими под завалами угольной шахты после выброса газа в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьуха.

Авто Opel возобновила продажи в России Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.

Армия и оружие В Черное море вошел американский эсминец В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Общество Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки Как пишет Daily Mail, «шерри и порт вызывают алкогольное опьянение быстрее, чем большинство других алкогольных напитков, и они также вызывают наихудшее похмелье».

Армия и оружие Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.

Общество В Госдуме придумали замену смертной казни В качестве высшей меры уголовного наказания в России предложено ввести одиночное пожизненное лишение свободы.