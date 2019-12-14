Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
Читать в источнике
Оценить181
с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБК02:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от работы комментатором
В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Экономика
«Газпром» уходит из Сибири
ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт).
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Происшествия
Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Хоккей
Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Путин ввел новый налог в регионах страны
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.
Политика
Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями США стремятся к одностороннему военному превосходству, однако, по мнению политика, такая цель опасна и недостижима.
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Происшествия
В результате выброса газа на угольной шахте в Китае погибли 14 человек
Четырнадцать горняков были найдены мертвыми и еще двое числятся пропавшими под завалами угольной шахты после выброса газа в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьуха.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Общество
Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки
Как пишет Daily Mail, «шерри и порт вызывают алкогольное опьянение быстрее, чем большинство других алкогольных напитков, и они также вызывают наихудшее похмелье».
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
Общество
В Госдуме придумали замену смертной казни
В качестве высшей меры уголовного наказания в России предложено ввести одиночное пожизненное лишение свободы.
Общество
Rambler потребовала заблокировать Twitch в России
Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание рекордной компенсации в размере 180,345 млрд рублей (около $2,9 млрд), сообщила представляющая стриминговую платформу в суде Юлианна Табастаева.